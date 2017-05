De vlucht van Ajax-fan Helene werd verplaatst: In de lucht tijdens de finale

Toen de Amsterdamse Helene haar vakantie naar Mallorca boekte, baalde ze al. Ze zou vliegen op de dag dat Ajax de finale van de Europa League speelt. Gelukkig wel in de ochtend, dacht ze nog. Tot ze een telefoontje van haar reisorganisatie kreeg.



Haar vlucht was verplaatst. Naar zeven uur 's avonds.



"Dat betekent dat ik om half 10 aankom op Mallorca", zegt Helene. De wedstrijd in Stockholm begint om kwart voor 9. "De eerste helft mis ik sowieso." Tenzij de piloot hen onderweg op de hoogte houdt, maar omdat ze met een Spaanse maatschappij vliegt, lijkt dat haar sterk.



In de ochtend vliegen had niet haar voorkeur, maar 'dan had ik gewoon een café kunnen zoeken en voetbal kunnen kijken'. Nu zet ze direct haar telefoon aan als ze zijn geland. "Dan de dataroaming maar aan."



Als ze op het vliegveld kan kijken via bijvoorbeeld een livestream, doet ze dat net zo lief. Haar vriend vindt dat wel oké. "Hij is niet echt een voetbalfan, maar nu Ajax zover gekomen is, vindt hij het ook wel leuk."



Helene gaat al haar hele leven naar Ajax. "Mijn vader was een enorme fan, hij nam mij en mijn zus altijd mee naar wedstrijden." Maar haar vlucht omboeken? "Dat ging me toch iets te ver, mijn vakantie is me ook wat waard."

Reacties

25-05-2017 17:11:04 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.691

OTindex: 54.698

Waar een mens zich al niet druk om maakt......

25-05-2017 20:07:39 omabep

Oudgediende



WMRindex: 6.862

OTindex: 2.825

Is dit ook al nieuws????

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: