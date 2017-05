Man wilde zelfmoord plegen. De kogel ging dwars door zijn hoofd en doodde zijn vriendin

Victor Sibson wilde zichzelf doden. Zijn vriendin probeerde het wapen uit zijn handen te trekken. En toe schoot Sibson. De kogel ging dwars door zijn schedel en raakt zijn vriendin Brittany-Mae Haag in de buik. Geen van beiden was op slag dood. Maar Sibson overleefde en komt er weer redelijk bovenop, terwijl Brittany-Mae na een paar uur stierf.Sibson was stomdronken en weet het allemaal niet zo precies meer. Een rechtbank in Alaska moet nu uitmaken of hij zich aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.