ProRail heeft trein bij station Ede-Wageningen met opzet laten ontsporen

Spoorbeheerder ProRail heeft vrijdag een trein bij station Ede-Wageningen met opzet laten ontsporen. De trein reed op het zijspoor door rood. Door een noodmaatregel is voorkomen dat de trein op de hoofdbaan terecht kwam. ProRail bevestigt berichtgeving daarover bij Omroep Gelderland.



De sprinter raakte vrijdagmiddag rond 15.40 uur bij het station Ede-Wageningen naast de rails nadat een zogeheten ontspoortong in werking was getreden. Dat is een soort noodrem in een wissel, waardoor de trein uit de rails loopt en niet verder kan. Volgens een woordvoerder is het een extra maatregel als andere systemen hebben gefaald.



In de sprinter zaten zo'n 25 mensen. Niemand raakte gewond. De trein reed nog langzaam. De wielen van het eerste treinstel kwamen naast het spoor terecht.



Volgens een inzittende was er geen paniek. De passagier vertelde een verslaggever van De Gelderlander dat "het voelde als een hobbeltje. Iedereen bleef rustig." Volgens ProRail is er alleen wat schade ontstaan aan de dwarsliggers.



Nadat er een trapje was gebracht, mochten de reizigers de trein uit. Ze liepen terug naar het station en gingen verder met de bus.



Het is nog niet duidelijk of deze noodstop automatisch in werking is getreden of dat iemand die zag dat het fout ging, de noodstop heeft laten maken. De Inspectie Leefomgeving en Transport en ProRail doen onderzoek naar de oorzaak van het incident.



De woordvoerder van ProRail kon niet aangeven op hoeveel plaatsen ontspoortongen in het spoorwegennet zijn aangebracht en wat daarvoor de criteria zijn. Ook kon hij niet zeggen of het systeem vaker is gebruikt.



Vorige maand is zo'n veiligheidsmaatregel aangelegd bij Dordrecht. Over de zogenoemde Brabantroute rijden veel goederentreinen, waardoor is besloten aanvullende maatregelen te nemen.

