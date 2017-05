Vrouw bevalt in bus, navelstreng afgebonden met schoenveter

Een vrouw is gisteravond bevallen in een bus van Arriva. Haar zoontje kwam ter wereld in een bus van lijn 115 in Breda, schrijft Omroep Brabant.



Buschauffeur Frans Videler zag in zijn binnenspiegel dat er iets aan de hand was met de vrouw. Hij hoorde een gil zag op dat moment een golf vruchtwater de bus in stromen.



Videler zette de bus aan de kant en alarmeerde de centrale. Maar niet veel later werd het kindje al geboren. "Dat ging ontzettend snel", zegt de buschauffeur. "Binnen twintig seconden stond het kindje op de wereld."



Via de telefoon had de chauffeur contact met een medewerker van het alarmnummer 112. Die kon hij al snel laten weten dat alles goed was en dat de baby ook al gehuild had.



Medewerkers van Arriva zijn snel naar de bus toegegaan om de buschauffeur te helpen. Zij hebben samen met twee passagiers de moeder en het kind opgevangen in afwachting van de hulpdiensten.



De baby is door hen in een sjaal gewikkeld. Op advies van de centralist van 112 bonden ze de navelstreng af met een schoenveter.



Een ambulance heeft de moeder en haar baby naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Arriva maken beiden het goed.



De chauffeur is erg onder de indruk van wat er is gebeurd in zijn bus. "Als Arriva zijn we trots dat zowel onze chauffeur als onze toezichthouders zo professioneel gehandeld hebben tijdens deze unieke situatie", zegt het vervoersbedrijf tegen Omroep Brabant.

23-05-2017 16:24:18 Meira

"Dat ging ontzettend snel", zegt de buschauffeur. "Binnen twintig seconden stond het kindje op de wereld."





Ze groeien ook zo snel op die koters tegenwoordig!

