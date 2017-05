Vrouw loopt 30 jaar rond met ring van 12 euro die tonnen waard blijkt

Een 'goedkope' ring, ooit op een vlooienmarkt in Londen voor omgerekend twaalf euro gekocht, is bij een taxatie op maar liefst 406.000 euro geschat.Het hebbedingetje bleek voorzien van een waardevolle diamant, aldus veilinghuis Sotheby’s. De eigenaresse, die anoniem wil blijven, liep zonder het te weten al 30 jaar dagelijks rond met een edelsteen van 26 karaat om haar vinger.De dof geworden ring uit de twintigste eeuw belandde als een goedkoop sieraad op de rommelmarkt, waar de vrouw hem dertig jaar geleden kocht. "Benieuwd naar de echte waarde heeft ze hem bij een juwelier laten taxeren. Die stelde al snel vast dat het om een dure diamant ging'', zegt Jessica Wyndham van Sotheby's tegen Britse media.'Dit verandert levens'De eigenaresse is volgens Wyndham 'dolenthousiast' over de waarde van de ring. "Iedereen zou in haar schoenen willen staan. Zo veel geld kan levens veranderen."De ring wordt op 7 juni bij Sotheby's geveild.