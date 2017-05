Heel Barneveld op zoek naar peuter, die achter kliko blijkt te slapen

Ouders van een 2-jarig jongetje in Barneveld meldden zich gisteravond bezorgd bij de politie. De peuter was verdwenen.



De politie riep mensen via sociale media op te komen zoeken naar de jongen. Aan die oproep werd door een kleine tweehonderd mensen gevolg gegeven en de zoekactie had al na enige uren succes.



De peuter op blote voeten bleek niet ver te zijn gekomen. Hij had zich verschanst in de achtertuin van een overbuurman, en lag te slapen achter een vuilnisbak.

