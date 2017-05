Pitbull Leonard zou spuitje krijgen, maar is nu politiehond in Ohio

Voor de 2-jarige probleemhond Leonard was weinig hoop: hij was soms agressief en niemand wilde hem adopteren. De pitbull stond op de lijst om een spuitje te krijgen. Maar wie had dat gedacht: Leonard is nu politiehond in de Amerikaanse staat Ohio.Het was de directeur van het dierenasiel, Jim Alloway, die ervoor zorgde dat Leonard nog leeft. De hond is nu de eerste pitbull die 'in dienst' is bij de politie van Ohio. Hij kan drugs opsporen.Alloway heeft gewerkt met politiehonden en zag dat Leonard het in zich had: als de hond iemand iets zag vasthouden, probeerde hij het te pakken. "Dat is voor een gemiddeld gezin een groot probleem", zei Alloway, "maar het is geweldig voor de politie."Tijdens politietrainingen bleek dat Leonard een grote werklust heeft. Agent en hoofd van het politiebureau van Clay Township, Terry Mitchell, is zijn nieuwe baasje. Mitchell en Leonard hebben een paar weken samen geoefend.In het begin maakte de agent zich zorgen. Het is ongebruikelijk een pitbull op te leiden tot politiehond. Meestal zijn het Duitse herders. Het zijn toch vechtersbazen?, dacht hij. Maar Mitchell veranderde snel van gedachten. "Nu is hij ons maatje. Iedereen op het bureau houdt van hem."