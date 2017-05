Chauffeur probeert op stoere wijze te parkeren, maar dat loopt behoorlijk mis!

Het zou best kunnen. Want wanneer onderstaande chauffeur achterwaarts en tegen hoge snelheid zijn wagen met een J-turn probeert te parkeren, loopt het behoorlijk fout af.Die J-turn ken je mogelijks uit actiefilms. Alleen lopen ze daar vaak iets succesvoller af. De bestuurder van deze Range Rover besloot om het toch ook maar eens te proberen, met alle gevolgen van dien...

Hoewel dat ene wegrollende onderdeeltje in het overigens verstilde beeld wél weer zo uit een actiefilm kan komen.

tja wat verwacht je dan zwaartepunt van de auto ligt veel te hoog om dit op een succesvolle manier te kunnen doen. Dit is enkel te doen met auto's met een laag zwaartepunt. De auto's die van nature een hoog zwaartepunt hebben zoals deze zijn voor de films altijd volledig aangepast. Gewoon enorm dom dit

Als dat stoeprandje er niet had gezeten was het nog net goed gegaan, zij het dat hij dan het gazon een beetje had omgeploegd.