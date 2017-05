Tasje Neil Armstrong kopen? Veiling verwacht opbrengst van 4 miljoen

Voor het eerst wordt er iets legaal verkocht dat meeging op de maanmissie van de Apollo 11 in 1969. Het gaat om een tas waarin materiaal van de maan werd vervoerd.In de VS zijn er wettelijke beperkingen voor de verkoop van spullen van maanmissies. De tas is in het verleden wel per ongeluk op een veiling terechtgekomen. De NASA heeft daarna tevergeefs geprobeerd om hem weer in bezit te krijgen. Maar een rechter bepaalde dat de tas particulier bezit mocht blijven.De Amerikaanse astronaut Neil Armstrong, de eerste mens op de aarde, stopte stukken rots en stof in de tas en nam dat zo mee terug naar de aarde. In de tas zitten nog sporen van maanstof. De huidige eigenaar, een advocaat uit de buurt van Chicago, betaalde er destijds nog geen duizend euro voor.De tas wordt op 20 juli geveild door veilinghuis Sotheby's in New York. Wie de tas wil hebben, moet daar wel wat voor over hebben. Het veilinghuis verwacht een opbrengst van zo'n 4 miljoen euro. De huidige eigenaar heeft beloofd een deel van de opbrengst aan goede doelen te geven.