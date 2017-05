100.000 dollar voor koffiebrandwonden bij Starbucks

Een 43-jarige vrouw uit de Amerikaanse staat Florida heeft 100.000 dollar (zo'n 90.000 euro) schadevergoeding gekregen van Starbucks Coffee. In 2014 liep ze eerste- en tweedegraads brandwonden op toen de deksel van haar net gekochte beker koffie losschoot bij een drive-through-vestiging van het bedrijf.De gloeiend hete koffie belandde in haar schoot toen ze de beker aanpakte en wilde doorgeven aan de passagier naast haar. De vrouw kreeg 85.000 dollar uitgekeerd voor de pijn en het lijden en 15.000 dollar als vergoeding voor haar medische rekeningen. Ze heeft blijvende littekens aan het ongeval overgehouden.Volgens de advocaat van de vrouw zou Starbucks zijn klanten moeten waarschuwen voor het gevaar van losschietende deksels. Het zou zo'n 80 keer per maand voorkomen verklaarde een vertegenwoordiger van Starbucks tijdens de rechtszaak. Het bedrijf vond het "niet belangrijk" om de klanten hiervan op de hoogte stellen.