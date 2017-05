Beatles-haren verkocht voor 9100 euro

Online veilinghuis Catawiki heeft een paar haartjes van alle vier de Beatles verkocht voor een totaalbedrag van 9100 euro. Die van Paul McCartney brachten het meest op.



De geveilde haren, die volgens Catawiki vier keer meer op hebben gebracht dan verwacht, werden in 1964 afgeknipt op de set van de Beatlesfilm A Hard Day's Night. Een visagist zag een kans schoon, verzamelde de haren en verkocht ze vervolgens aan fans.



Paul McCartneys haar bleek het meest populair te zijn. Voor een beetje van zijn hoofdbedekking werd maar liefst 2700 euro neergelegd door een Franse bieder. Opmerkelijk, want McCartney is juist een van de Fab Four waar je nog altijd vers haar van kan oogsten (net als Ringo, die ook nog leeft).



Voor de plukjes van Ringo Starr en George Harrison werd op een haar na evenveel betaald: er werd 2600 euro neergelegd, per pluk.



En wie staat er dan helemaal onderaan? Juist: John Lennon zelf. Voor de haartjes van Lennon werd 'slechts' 1200 euro betaald.



De heren uit Liverpool zijn overigens geen recordhouders wat betreft waardevol haar. Vorig jaar werd er door het veilinghuis een minuscuul haartje van Napoleon geveild voor 2400 euro. Volgens Catawiki is dit 'Afgemeten in lengte waarschijnlijk het duurste haartje ter wereld.'

22-05-2017 09:25:39 Mamsie

Hahaha, hier word ik nou oprecht vrolijk van. Ik zie een levendige handel ontstaan in kappersafval.

Beatlehaar, ammehoela!

22-05-2017 11:14:16 Emmo

@Mamsie : Het haar van de beatles was anders best beroemd

