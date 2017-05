Ooit het tegenovergestelde van verkeersagressie gezien? Nu wel!

Wat ons betreft: meer van dat! Van wat? Wel, van onderstaand tafereel. Een motard werd bijna van de baan gereden door een automobiliste.Dat is op zich niet iets dat we graag zien, maar wat volgde is wl prachtig. De motard stopt, zet zich aan de kant en gaat naar de dame toe, die in tussentijd reeds op haar oprit staat.Haar man zag het ook allemaal gebeuren en komt ook post vatten in de voortuin. Daar praten de betrokkenen nog even na over hoeveel geluk ze hadden en dat ze blij zijn dat niemand gewond geraakte. Zo hoort het!