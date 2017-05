Politie waarschuwt: vertrouw vrouw met bloemen niet

De politie van Maastricht heeft inwoners van Maastricht en Geulle opgeroepen om de deur niet open te doen voor een vrouw met bloemen in de hand. De dame, met een getinte huidskleur, zou deel uitmaken van een inbrekersbende.



Wanneer de slachtoffers de deur voor de vrouw open doen, stormt die binnen.



Terwijl de bewoners de indringer achterna snellen, komt er een andere man binnen die vervolgens juwelen en geld probeert te stelen.



In drie dagen tijd sloeg het koppel al meerdere malen toe in de regio Maastricht.

