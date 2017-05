Dit was ooit de veiligste gemeente van Nederland. Nu is er een misdaadgolf

Een onschuldig dorpje in Friesland kampt met een zware misdaadgolf, althans zo lijkt het. Littenseradiel was in 2014 het veiligste dorp van Nederland en is nu op diezelfde ranglijst veertig plaatsen gezakt. Het AD zocht uit wat er aan de hand is.



De Friese gemeente bestaat uit 29 dorpen en heeft 11.000 inwoners. Ogenschijnlijk gebeurt er weinig, toch is de plaats naar beneden geduikeld op de lijst van veiligste gemeenten. Volgens burgemeester Johanneke Liemburg geven de statistieken al snel een vertekend beeld. Het absolute verschil in die cijfers is telkens z klein. Een keer had iemand fietsen in een busje geladen. Toen was meteen de fietsendiefstal in de gemeente met 50 procent gestegen.



Een ander voorbeeld: In 2015 bleken we de gemeente te zijn met de meeste overlast door verwarde personen. Dat werd veroorzaakt door n vrouw met psychische problemen. Ze belde elke dag een nieuwe klacht door en die werden allemaal geregistreerd. Toen ze verhuisde, stonden we weer onderaan in die lijst.



Wijkagent Trinus Hoekstra is het met haar eens: in Littenseradiel gebeurt niet veel. Voor de hogere misdaadcijfers heeft hij een simpele verklaring: Caf Noflik in Easterein organiseert weer vaker feesten. Daar komen tot duizend jongeren uit verschillende dorpen op af. Dat geeft soms wrijving. Sommigen melden dat bij de politie.

