Floris kreeg examenvraag over tekst die hij zelf had geschreven: Kon ogen niet geloven

"Ik zit nog steeds in een soort rush en besef bijna niet dat zoiets kan", zegt Floris de Boer, vwo-eindexamenkandidaat, tegen RTL Nieuws.Het is dan ook best bijzonder wat hem vanochtend, tijdens het maken van het examen Maatschappijwetenschappen, is overkomen: hij kreeg een examenvraag over een tekst die hij zelf had geschreven.Floris heeft een bijbaan als assistent bij onderzoeksbureau LJS Nieuwsmonitor en schreef mee aan een artikel over gasten en onderwerpkeuzes van talkshows in Nederland. "Ik heb geholpen alle data te coderen en te rubriceren en ook meegeschreven aan de publicatie", vertelt hij.De 18-jarige scholier van PCC Het Lyceum in Alkmaar had nooit verwacht dat juist deze tekst gebruikt zou kunnen worden in een examen. "Ik zat echt te stuiteren op mijn stoel toen ik het zag en kon mijn ogen niet geloven.""Ik probeerde nog te seinen naar mijn klasgenoten van: 'Jongens, dit is mijn tekst!', maar iedereen was natuurlijk geconcentreerd aan het werk." Pas na het maken van het examen kon hij zijn verhaal kwijt. "Het was zo bizar dat mensen eerst de originele tekst wilden zien, voor ze het geloofden", vertelt hij.De belangrijkste vraag is nu natuurlijk: heeft hij de vragen over 'zijn' tekst ook goed beantwoord? "Ik denk van wel, maar durf het nog niet te hard te roepen, want straks is het misschien toch niet zo."Floris is bijna klaar met zijn examens, volgende week volgt alleen nog het vak Economie.Na de middelbare school wil hij politicologie gaan studeren. "Ik denk niet dat het feit dat mijn tekst gebruikt is tijdens mijn examen me verder iets oplevert, maar het is wel leuk om te vertellen."