Oeps: Provincie Groningen linkt door naar harde porno

De Groninger gedeputeerde Henk Staghouwer (CU) valt even stil wanneer hij donderdag in zijn dienstauto de website van de provincie Groningen raadpleegt.Via het kopje ‘natuur en landschap’ en vervolgens ‘Nationaal Park Lauwersmeer’belandt hij bij een heftige pornosite. National Parks are really important, but so are you valt daar te lezen.Vervolgens kan de bezoeker een tiental links aanklikken die hem midden in een weinig aan de verbeelding overlatende omgeving doen belanden. Daar hebben mannen en vrouwen geen enkele belangstelling voor de natuur, maar enkel voor elkaar.,,Goeie morgen, zeg. Dit is wel heel bijzondere natuurontwikkeling’’, zegt Staghouwer geschrokken door de telefoon. ,,Echt.’’Hij is even daarvoor door de redactie van deze krant gebeld met de vraag of de provincie eigenlijk wel weet naar welke websites allemaal wordt doorverwezen op de statige provinciale pagina’s.,,Ik ben hier heel erg verbaasd over. We hebben een groot probleem. Tot jullie telefoontje wisten we hier niets van. Dit is niet alleen raar, maar ook heel erg gênant’’, zegt de gedeputeerde van de ChristenUnie.Staghouwer laat er geen gras over groeien en neemt meteen contact op met het provinciehuis. Daar worden maatregelen genomen. De gekaapte site wordt rap weer in oorspronkelijke staat teruggebracht.Na iets meer dan een half uur worden bezoekers weer doorgeleid naar de keurige, bedaagde webstek van het Nationaal Park Lauwersmeer. Geïnteresseerden worden weer vertrouwd begroet: Welkom in het vogelparadijs op de vroegere zeebodem!Een woordvoerder van de provincie zegt later dat de site vermoedelijk is gekaapt. ,,Het is zeer waarschijnlijk een oud domein dat is overgenomen. We hebben hem weer vervangen. De site is nu weer helemaal zoals hij is bedoeld.’’Hoe lang de provincie heeft doorverwezen naar harde porno, is onbekend. ,,We hebben er in elk geval geen klachten over gekregen’’, zegt de woordvoerder. Volgens haar loopt de provincie alle doorverwijzingen op de eigen site regelmatig door, juist om dit soort narigheid te voorkomen. ,,Deze kan er tussendoor geglipt zijn.’’Het is niet voor het eerst dat een site van de overheid doorverwijst naar porno. Een paar jaar geleden hackte een boze bewoner van Hellevoetsluis de website van deze gemeente. De 45-jarige man wilde wraak nemen op ambtenaren, die hem onheus bejegend zouden hebben toen hij een uitkering aanvroeg.De gemeente kon er niet om lachen en liet de man vervolgen. Hij werd veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur.Een groter probleem voor de overheid zijn datalekken. Daarbij dringen hackers de sites van gemeenten binnen om er gegevens te stelen. Dat gebeurde in augustus in Ede. Toen werden de gegevens van bijna 4000 inwoners ontvreemd.