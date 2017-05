Amsterdammers 3D-printen brug voor de Wallen

De Amsterdamse startup MX3D is begonnen met het 3D-printen van een heuse stalen brug. "Als alles goed gaat kun je er volgend jaar zomer over lopen", zegt medeoprichter Gijs van der Velden tegen RTL Z.De brug wordt nu in de werkplaats van MX3D uitgeprint door een robot die staal smelt en op elkaar last. Zo'n twee en een halve meter van de brug is al klaar, die uiteindelijk volgend jaar over de gracht van de Oudezijds Achterburgwal op de Wallen wordt geplaatst.De robot last de lijnen van staal op elkaar waardoor een stevige constructie ontstaat, zo zegt Van der Velden. Hij staat met zijn startup op The Next Web Conferentie, die elk jaar startups, ondernemers en investeerders van over de hele wereld trekt.MX3D heeft een jaar gewerkt aan het design van de brug. Het ontwerp moest niet alleen te 3D-printen zijn, het was ook belangrijk dat er zo min mogelijk staal werd gebruikt. "Staal is nu nog vrij goedkoop, maar over vijftig jaar misschien niet meer. Bij 3D-printen geldt: hoe minder materiaal je gebruikt hoe beter", zegt Van der Velden.Het design van de brug is gebaseerd op de bottenstructuur van de mens, zo stelt Van der Velden: "Het is echt een organisch ontwerp. Als de natuur een brug zou ontwerpen, dan zou hij er zo uitzien."Ook wordt het materiaal niet gepolijst. Dat zou niet alleen lang duren en kostbaar zijn, maar dat haalt ook het organische uit het design: je ziet nu overal de lasnaden zitten.De startup is trots dat ze, met steun van de gemeente Amsterdam, een brug voor de Wallen mogen 3D-printen. De mensen van MX3D komen uit Amsterdam en het voelt toch een beetje als een thuiswedstrijd."Wij laten zien dat het mogelijk is om met robotprinters grote objecten met zware materialen te printen", zegt Van der Velden, die terwijl hij praat laat zien hoe hij een stalen fietsframe heeft 3D-geprint."Door 3D-printen kunnen we objecten in vormen maken die voorheen niet mogelijk waren. En dat ook nog eens met minder materiaal te gebruiken dan voorheen."