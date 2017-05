Voor iedereen die graag hard rijdt: je bent sneller thuis als iedereen langzamer gaat

Het klinkt logisch: als je 130 kilometer per uur rijdt op de snelweg ben je eerder thuis dan wanneer je maar 120 mag. Toch klopt het niet, blijkt uit Belgisch onderzoek.



In navolging van buurlanden Nederland en Duitsland overweegt ook de Belgische overheid om de maximum snelheid te verhogen naar 130 kilometer per uur. Om die reden zijn de effecten daarvan op de reistijd bestudeerd. Die bleken flink tegen te vallen. Het BIVV, het Belgische bureau voor verkeersveiligheid, concludeert dat een hogere maximum snelheid slechts leidt tot meer ongelukken en alleen ‘s nachts een minieme tijdswinst oplevert. Overdag ben je juist sneller thuis als je het rustiger aan doet.



De beste oplossing is een dynamische maximum snelheid: op drukke tijdstippen moet de toegestane snelheid dalen naar 90, 60 of soms zelfs 30 kilometer per uur. Door langzamer te rijden als het druk is, kunnen files in de spits met 30 procent verminderen, aldus het BIVV. Daarnaast daalt de hoeveelheid fijn stof en het aantal verkeersdoden. En bovendien: de gemiddelde snelheid van alle auto’s gaat omhoog van 44 naar 57 kilometer per uur. Je bent dus sneller thuis door langzamer te rijden.

Dat moeten ze dan naar vertellen aan degene die dan achter je zit te bumperkleven en te toeteren!

