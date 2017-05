Oeps! Escorte vergeet minister…

Hij zal zich het staatsbezoek aan Nederland vast nog lang herinneren, de vice-minister van Transport uit Mozambique.



De president van Mozambique, Felipe Nyusi, bracht donderdag een officieel bezoek aan Nederland. Onderdeel daarvan was een bezoek aan de Eerste Kamer. Na afloop stond er een escorte klaar voor de president en zijn gevolg. Voorzien van alle toeters en bellen.



Maar na vertrek van het konvooi volgde er een ontnuchterende ervaring voor de vice-minister van Transport: de delegatie, de beveiliging en het konvooi waren hem vergeten mee te nemen… ‘I want to take a bike’, grapte de bewindspersoon nog. Als iemand hem wil ophalen: het adres van de Eerste Kamer is Binnenhof 21 te Den Haag.

De titel had me mooi te pakken, met escorte dacht ik eerst aan een wat andere soort "beroep"

