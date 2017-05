Buspech op schoolreis: gezin uit Kinderdijk biedt 51 Franse kinderen slaapplek

"Het is een avontuur om nooit te vergeten", zegt Mathijs van Rijswijk uit Kinderdijk. Woensdagnacht heeft hij samen met zijn gezin onderdak geboden aan 51 Franse schoolkinderen en hun leiding die tijdens hun schoolreisje gestrand waren door een kapotte bus. "Je kunt die kinderen toch niet in de berm laten slapen?"De bus kreeg na een uitstapje bij de molens van Kinderdijk pech. De familie Van Rijswijk woont er schuin tegenover. "Die kinderen zaten allemaal op het gras. We besloten ze water te brengen en ze konden bij ons naar de wc", zegt vader Mathijs tegen RTL Nieuws.Nadat de problemen met de bus woensdagavond om elf uur nog niet waren verholpen en er geen uitzicht was op een oplossing, zei Mathijs tegen zijn vrouw: "We moeten ze helpen, dit kan toch niet?" Ze besloten hun huis open te stellen en alle kinderen (14 en 15 jaar oud) een slaapplaats te bieden. "De kinderen huilden en waren overstuur. Je kunt ze toch niet in de berm laten slapen?"De Franse leiding wilde de familie niet tot last zijn, maar besloot toch op het aanbod in te gaan. En zo was het een gezellige chaos in de woning aan de Molenstraat. "Ze lagen overal, in de garage, op banken en stoelen en op kleren op de grond", zegt Mathijs. Maar ze hadden een warm plekje om te slapen.Zelf hebben Mathijs, zijn vrouw en twee kinderen geen oog dichtgedaan. "Het was een rollercoaster, maar zoiets doe je gewoon. Als wij met kinderen in Frankrijk zouden stranden, zouden we dat ook fijn hebben gevonden. We hebben met het hele gezin de handen uit de mouwen gestoken."Donderdagmorgen om 6 uur stond de familie alweer op om ontbijt te regelen. Mathijs belde de bakker in het dorp. "Die verdient echt een warme douche. Hij heeft helemaal gratis allemaal krentenbollen en andere broodjes gebracht."In ploegen van acht schoven de Franse kinderen aan de lange ontbijttafel van de familie Van Rijswijk om te eten. De Fransen waren erg dankbaar, zegt Mathijs. "Maar voor ons is het ook iets om nooit te vergeten."Later op de ochtend zijn de kinderen met een vervangende bus opgehaald. Mathijs moest 's middags gewoon weer aan het werk. "En de kinderen en mijn vrouw gaan opruimen en de afwas doen."