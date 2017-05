Een luxe wagen uit de automaat halen? Het kan!

Je moet er wel even voor naar Singapore gaan...Want daar staat een bijzonder 'gebouw', het 'Autobahn Motors Building' genaamd. Daar staan zo'n 60 peperdure wagens prachtig uitgestald in een showroom die 15 verdiepingen telt.Een Lamborghini, Ferrari of Bentley? 't zit er allemaal in! Op het gelijkvloers kan je een wagen kiezen en die staat dan na maximum twee minuten voor jouw neus. De reden voor dit opmerkelijke design? De dure bouwgrond. En 't is natuurlijk ook een Únorme eyecatcher. Ooit, als we rijk genoeg zijn, ziet onze garage er ook zo uit!