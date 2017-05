Dief probeert dure fiets, gemonteerd op rijdende wagen, te stelen

Musa (24) had eerder al behoorlijk wat pech. Enkele van zijn fietsen werden voordien wl succesvol gestolen. Gelukkig had ie zijn nieuwe dure tweewieler stevig vastgemaakt achteraan zijn wagen.Dat bleek nodig, want op de populaire Tower Bridge Road in Londen probeert een andere fietser zijn fiets van het rek te halen. Op de beelden is te zien hoe een man al fietsend de wagen van Musa en zijn vriendin Chloe (24), die op dat moment achter het stuur zat, achtervolgt."Ik vond al dat hij behoorlijk dicht achter me aanreed. Ik dacht dat hij gewoon een beetje 'onnozel' aan het doen was, want als ik zou remmen, dan zou hij tegen me aangereden hebben", aldus Chloe.Op de beelden zien we de dief meermaals pogingen ondernemen om de fiets los te maken. Dankzij een oplettende medeweggebruiker die strategisch toeterde, werd het koppel op de hoogte gebracht van wat er aan de hand was. De 'dief' staakte de achtervolging en niet veel verder maakte Musa zijn fiets terug stevig vast. Gelukkig maar! Want zijn tweewieler begon al danig te bengelen achteraan de wagen... Het koppel vermoedt dat de fietsendief niet aan zijn proefstuk toe is en hoopt dat hij dankzij onderstaande beelden snel gevat kan worden.