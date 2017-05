Stephen Hawking: Mens moet binnen 100 jaar aarde verlaten

Volgens kosmoloog en natuurkundige Stephen Hawking moet de mens binnen honderd jaar een andere planeet vinden om te bewonen, wil onze soort overleven.De 75-jarige wetenschapper heeft een documentaire gemaakt voor BBC: Expedition New Earth. Daarin stelt hij dat de tijd op aarde dringt voor de mensheid. Klimaatverandering, asteroÔde-inslagen, nucleaire oorlogen, epidemieŽn en overbevolking zouden het voortbestaan op onze planeet al over een eeuw in gevaar brengen.In de serie reist Hawking samen met twee andere wetenschappers over de hele wereld, op zoek naar technologische ontwikkelingen die een verhuizing naar een andere planeet mogelijk maken.Vorig jaar claimde Hawking nog dat de mensheid maar duizend jaar op deze planeet heeft voordat het uitsterft. ,,Ik denk niet dat we nog duizend jaar overleven zonder onze fragiele planeet te verlaten'', aldus de wetenschapper destijds. Inmiddels heeft hij die voorspelling verder aangescherpt.Stephen Hawking: Expedition New Earth wordt later dit jaar uitgezonden.