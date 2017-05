Wereldprimeur: proefbuisveulen geboren uit onrijpe ingevroren eicel

Op 12 mei is een veulen geboren uit een ingevroren eicel die in het labo ontdooid, gerijpt, bevrucht en gekweekt werd tot een embryo dat bij een draagmerrie werd ingeplant. Nooit eerder zijn al deze stappen samen succesvol toegepast bij een paard.Op 12 mei 2017 werd het hengstje VICSI geboren aan de faculteit diergeneeskunde van de UGent in Merelbeke. Het veulen is genoemd naar de twee belangrijkste technieken die hierbij toegepast werden: vitrificatie en ICSI. Vitrificatie is een invriesmethode waarbij de eicellen zeer snel worden ingevroren zodat er een glasachtige structuur gevormd wordt in plaats van ijskristallen die de eicel zouden kunnen beschadigen. Bij ICSI of intracytoplasmatische sperma-injectie wordt onder de microscoop met een zeer fijne glazen naald een spermacel in een eicel gespoten. Eicellen zijn veel gevoeliger voor lage temperaturen dan embryo’s, en daarom is vitrificatie van onrijpe eicellen een belangrijke stap voorwaarts voor geassisteerde voortplanting bij paarden.VICSI is het resultaat van onderzoek aan de vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde, onder leiding van professor Ann Van Soom. Nerea Ortiz Escribano, die haar doctoraatsonderzoek doet over vitrificatie, werkte er samen met Katrien Smits, die als postdoctoraal onderzoeker van het FWO Vlaanderen gespecialiseerd is in ICSI.De eicellen voor dit onderzoek werden verzameld uit de eierstokken van geslachte merries. Deze onrijpe eicellen werden gevitrificeerd en een week bewaard in vloeibare stikstof. Daarna werden ze zeer snel weer opgewarmd, waarna ze in de broedstoof gerijpt werden. De rijpe eicellen werden bevrucht met ICSI en nog 9 dagen in de broedstoof gekweekt. Het embryo dat hieruit resulteerde, werd op 20 juni 2016 overgeplant in de baarmoeder van een draagmerrie in het Animal Embryo Centre Diergaerderhof te Nederland. Op 29 juni 2016 werd met behulp van echografie vastgesteld dat de merrie drachtig was.