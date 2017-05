Bos ontdekt: aarde bosrijker dan gedacht

Satellietbeelden onthullen dat de aarde 9% meer bossen telt dan gedacht.

Waar hield die 467 miljoen hectare bos zich al die jaren schuil? Nou, in droge gebieden: plekken waar meer water verdampt en door planten wordt opgenomen dan er in de vorm van neerslag valt. Maar liefst 40 procent van de aarde wordt door dergelijke droge gebieden bedekt.



En wetenschappers hebben nu dus ontdekt dat veel van deze droge gebieden bossen herbergen. En al die bossen samen beslaan ongeveer 467 miljoen hectare. Dat betekent dat de aarde veel bosrijker is dan gedacht. Met de nieuwe ontdekking neemt het deel van de aarde dat met bos bedekt is, in één klap met maar liefst 9 procent toe.



Onderzoekers trekken die conclusie in het blad Science. Ze bogen zich over satellietbeelden van droge gebieden wereldwijd en ontdekten dat de bosbedekking in deze gebieden 40 tot 47 procent hoger ligt dan gedacht. Dat we die bossen nooit eerder gespot hebben, zou onder meer te wijten zijn aan het feit dat hun dichtheid gering is en er goede satellietbeelden (en bij voorkeur ook nog veldonderzoek) nodig zijn om de bossen te spotten.

Reacties

Als ik het goed begrijp hangt e.e.a. samen met de definite van het woord 'bos' Quote:

het feit dat hun dichtheid gering is als er om de 100 meter 1 boom staat, is dat niet het beeld wat ik heb bij een 'bos'.

Maar het kan natuurlijk wel een heleboel bomen opleveren, idd... Maar goed ook. Goh, hadden die bossen zich zo goed verstopt?Als ik het goed begrijp hangt e.e.a. samen met de definite van het woord 'bos'als er om de 100 meter 1 boom staat, is dat niet het beeld wat ik heb bij een 'bos'.Maar het kan natuurlijk wel een heleboel bomen opleveren, idd... Maar goed ook.

