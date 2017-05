Enorme berg zand op graf gestort: Zeer respectloos

Marjan en haar moeder zijn woedend op de gemeente Naarden. Medewerkers van de plaatselijke begraafplaats hebben een enorme berg zand gestort op het graf van overleden familieleden. "Hoe halen ze het in hun hoofd?", reageert Marjan woedend bij de regionale omroep NH.Marjan en haar moeder kwamen er zondag achter dat het graf van hun dierbaren nauwelijks nog te zien is. Het zand dat erop ligt, is afkomstig van een nieuw gegraven graf. Zo gaat het nou eenmaal altijd, reageert de gemeente bij NH. Toch zijn Marjan en haar moeder kwaad. "Zeer respectloos", noemt Marjan het. Ze spreekt van grafschennis. "Heb respect voor de doden."Morgen wordt de berg zand weggehaald. De gemeente zegt te kijken of de procedure veranderd kan worden.