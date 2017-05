Scholiere net op tijd voor examen na opsluiting op toilet: Deur zat potdicht

Voor een 16-jarige scholiere uit Hengelo was het vanmiddag nog even spannend of ze haar examen Engels wel zou halen. Niet omdat ze slecht had gestudeerd, maar omdat ze zat opgesloten op het toilet.



"Het slot van het toilet klemde al een tijdje", zegt de leerlinge. "Vanmiddag kreeg ik de deur met geen mogelijkheid meer open. Omdat ik m'n telefoon niet bij me had, heb ik heel hard geroepen."



Iemand seinde de oma van het meisje in, die de brandweer alarmeerde. Na ongeveer een halfuur werd de scholiere bevrijd. Net op tijd. "Het was wel even spannend of ik het examen nog zou halen", zegt de leerlinge tegen RTL Nieuws. "Ik moet een kwartier voor aanvang van het examen aanwezig zijn. Uiteindelijk was ik er maar tien minuten van tevoren."



Het examen Engels is niet gegaan zoals gewenst. Ze stond er behoorlijk goed voor, maar twijfelt of ze het examen heeft gehaald. Ze zegt dat de spanning van de opsluiting daar waarschijnlijk aan heeft bijgedragen.



Morgen staat voor haar wiskunde op het programma.

