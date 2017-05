Pinpassen, horloges en sleutels in Rotterdamse vijver

In Rotterdam zijn ze druk bezig met het opruimen en schoonmaken van de stad. Er is flink wat afval en andere troep blijven liggen, na de huldiging van maandagmiddag.De Hofpleinvijver was een van de plekken waar fans flink feestvierden. Mensen sprongen zondag al na de winst van Feyenoord in de vijver.Volgens de schoonmakers is het water erg vies geworden. Het zou ook erg stinken. In de vijver vonden ze veel spullen, zoals een verscheurd Ajax-shirt, bierflesjes, sokken, sleutels, horloges, brillen en bankpassen.Vrijdag moet alles weer schoon zijn. Dan kan de fontein weer aan.