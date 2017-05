Woops: bruidegom mept bruid tijdens trouwerij, maar hij doet het uit liefde!

Ongetwijfeld een dag om nooit te vergeten voor dit koppel...En daar heeft een kleine bij voor gezorgd! Tijdens het uitspreken van hun trouwbeloften besloot een bijtje even rond het hoofd van de bruid te vliegen...Dat kon de bruidegom natuurlijk niet zomaar laten gebeuren. In een reflex haalt ie uit naar het beestje, maar hij raakt per ongeluk zijn toekomstige!Gelukkig komt ze er met de schrik vanaf. "Ik heb dit liever dan dat ik gestoken zou worden", zegt ze er nog lachend achter. En de vrienden en familie? Die lachten zich een breuk!