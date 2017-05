Antwerpse foutparkeerder genekt door Velo-fietsjes

Wie de laatstse tijd al eens in Antwerpen moest zijn, heeft ze ongetwijfeld al opgemerkt: de Velo-fietsjes.Lekker handig in gebruik en nog behoorlijk goedkoop ook. Maar de bestuurders van de velo's moet je duidelijk niet onderschatten.Een foutparkeerder besloot zijn wagen voor een Velo-fietsstation te zetten. Op die manier kunnen Velo-gebruikers hun fiets niet terug inleveren op de plaats waar de wagen staat.Medewerker van Rewind Ecodesign besloten dan maar om de foutparkeerder een koekje van eigen deeg te geven. Door strategisch een fietsje voor en achter de wagen van de foutparkeerder te zetten, zal hij of zij bij vertrek wel behoorlijk mogen manoeuvreren...