Wrang, Fairtrade is een verdienmodel van supermarkten

De afgelopen dagen werden arme boeren uit arme landen eens flink in het zonnetje gezet. Het was fairtradeweek en dat werd in tal van supermarkten op b

16-05-2017 18:23:32

Ook ik vind dit niets nieuws. Schrijver van het artikel gaat uit van een volledig verkeerd idee van de economische wetmatigheden. Kort gezegd: hij heeft geen enkel benul hoe de wereld in elkaar steekt.



Zijn betoog geldt voor elke boer, en nog wijder: voor elke producent.

Bij elke schakel in een handelsketen wordt een artikel een bepaald percentage duurder. Daaruit volgt direct dat de eerste in de keten de minste, en de laatste in de keten de grootste omzet haalt. Omzet is iets anders dan winst. Iets waar de artikelschrijver ook schijnbaar geen idee van heeft.



Tot slot het idee van Fairtrade: Het bieden van een faire prijs voor de geleverde producten. Zolang daar aan wordt voldaan is aan de doelstelling van Fairtrade tegemoet gekomen. De rest van de handelsketen is identiek aan andere producten.



Schrijver kan beter zijn lesjes economie van de lagere school eens herhalen.