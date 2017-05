Te koop wegens overcompleet: volledig werkende ufo

De eigenaars van een gebouw in de vorm van een ufo willen er nog voor eind mei vanaf. Het gebouw deed eerder dienst als een soort simulator en kan nog volledig bewegen. Hydraulische systemen zorgen er voor dat de ufo tussen de 500 en 1000 millimeter per seconde twee richtingen tegelijk op kan. Dat is met omgerekend 3,6 kilometer per uur misschien wel minder dan je van een ruimteschip zou verwachten.Wie interesse heeft voor het ‘ruimteschip’ moet wel afreizen naar Nieuw-Zeeland. De ufo staat momenteel op het parkeerterrein van Silverdale Adventure Park in Auckland. De SpaceDome, zoals de constructie heet, heeft een diameter van 16 meter en heeft zitplaatsen voor 65 mensen. De aanbieder voegt daar nog aan toe dat het gebouw wel kan bewegen maar ook ,,effectief is als statische constructie”.Suggesties voor het gebruik heeft de aanbieder ook: een 3D bioscoop, een restaurant of een opvallend bedrijfsgebouw. Het attractiepark verkoopt de ufo-constructie op een veilingsite. Om het de koper gemakkelijker te maken is het hele gevaarte ook alvast gedemonteerd.Het hoogste bod is op dit moment een ruime 7.500 dollar. Eerder werd er al eens 3,5 ton geboden, maar na dat bod bleek er ,,geen serieuze interesse”. Het ophalen moet ook snel gebeuren: de hele constructie moet voor 17 mei al weg zijn.Woordvoerder van het attractiepark, Logan Mudge, suggereerde tegenover Nieuw-Zeelandse media dat het gebouw ook ,,een fantastisch klein huis” zou kunnen zijn. De mogelijkheden zijn volgens hem niet beperkt tot de suggesties in de advertentie. Een school of iemand die geïnteresseerd is in aliens zou er volgens hem ook wel wat mee kunnen. ,,Of iemand die op zoek is naar een snelle route op weg naar zijn eigen ruimte-avontuur”.