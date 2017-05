Wetenschappers concluderen: atheisten zijn intelligenter dan gelovigen

Atheļsten zijn slimmer dan gelovige mensen. Dat concluderen wetenschappers nadat ze 63 studies over het onderwerp bestudeerden.



Miron Zuckerman, Jordan Silberman en Judith A. Hall van de Amerikaanse University of Rochester en de Northeastern University toonden met een uitgebreide meta-analyse aan dat er een negatief verband is tussen intelligentie en het aanhangen van een religie. Vooral bij studenten was de relatie sterk.



Waarom atheļsten intelligenter zijn is niet helemaal duidelijk, maar de wetenschappers denken dat intelligentere studenten eerder het atheļsme omarmen als een vorm van non-conformisme. Op de universiteit leren mensen nieuwe ideeėn en denkbeelden en het is juist in deze periode dat de meesten van hun geloof vallen.



Deze verandering is een typisch resultaat van “de zelfexploratie die in de prille volwassenheid plaatsvindt.” Zo kan “het weg zijn van huis en de blootstelling aan een omgeving die het stellen van vragen aanmoedigt ervoor zorgen dat intelligentie invloed krijgt op religieuze overtuigingen,” schrijven de onderzoekers.



“Doordat ze eerder analytisch dan intuļtief denken, doen intelligentere studenten mogelijk eerder afstand van hun geloof. Als atheļsme thuis wordt afgekeurd, maakt een hogere intelligentie het verzet tegen sociale druk gemakkelijker.” Later in het leven hebben slimmere mensen betere banen en zijn ze vaker getrouwd, stellen de wetenschappers. Daardoor zouden ze minder afhankelijk zijn van de sociale steun die een religieuze gemeenschap biedt en het geloof dus minder nodig hebben.

Reacties

16-05-2017 13:21:11 allone

Stamgast



WMRindex: 27.666

OTindex: 57.556

Quote:

Atheïsten zijn slimmer dan gelovige mensen. Dan zijn die wetenschappers vast gelovig, en is dit artikel vast door gelovige mensen geschreven

Kijk,



Het klinkt alsof ze denken dat alleen mensen die doorstuderen intelligent zijn. Wat als je liever musicus wordt of balletdanser, of als je graag als kok wilt werken? Ben je dan minder intelligent?

Misschien moeten ze hun definitie van intelligentie aanpassen?!



Het lijkt me dat alle mensen zowel analytisch als intuïtief denken..

en het lijkt me ongezond om het één van de twee te verwaarlozen.



Laatste edit 16-05-2017 13:24 Dan zijn die wetenschappers vast gelovig, en is dit artikel vast door gelovige mensen geschrevenKijk, @SamuiAxe , dit is nou wat ik bedoelde toen we het over atheïsten haddenHet klinkt alsof ze denken dat alleen mensen die doorstuderen intelligent zijn. Wat als je liever musicus wordt of balletdanser, of als je graag als kok wilt werken? Ben je dan minder intelligent?Misschien moeten ze hun definitie van intelligentie aanpassen?!Het lijkt me dat alle mensen zowel analytisch als intuïtief denken..en het lijkt me ongezond om het één van de twee te verwaarlozen.

16-05-2017 13:26:43 Grouse

Senior lid

WMRindex: 318

OTindex: 144

Wnplts: Dichtbij

Het lijkt een beetje preken voor eigen parochie m maar eens in het jargon te blijven.

16-05-2017 13:32:20 stora

Oudgediende



WMRindex: 5.030

OTindex: 699

Beetje onzin onderzoek lijkt me.Er was jarenlang een actief lid op wmr, die echt heel gelovig is. Al vele jaren een vriendin heeft en daar ook wel mee zal trouwen of inmiddels al getrouwd mee is.

En die studeerde aan Neyerode.

Als je daar studeert dan ben je echt wel intelligent.

