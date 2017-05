Dieven aan de haal met Harry Potter-verhaal

Inbrekers zijn in Birmingham aan de haal gegaan met een bijzonder verhaal van Harry Potter-schrijfster J.K. Rowling. De achthonderd woorden tellende tekst leverde in 2008 op een veiling 25.000 pond (destijds ruim 31.000 euro) op.



Dieven namen de A5-formaat-kaart met het korte verhaal in april mee uit een pand in de stad. De politie roept "echte fans'' van verhalen over de tovenaarsleerling op hun ogen open te houden. "We roepen iedereen die het voorwerp ziet of te koop krijgt aangeboden op de politie te waarschuwen'', zei een politiewoordvoerder.



Het met de hand geschreven verhaal van Rowling gaat over James Potter, de vader van Harry, en zijn vriend Sirius Zwarts. Zij ontsnappen in de tekst al toverend aan de politie. Het verhaal eindigt met de woorden "uit de prequel waar ik niet aan werk, maar het was leuk".



De oorspronkelijke zeven boeken over Harry Potter zijn wereldwijd meer dan 450 miljoen keer over de toonbank gegaan. De films over de tovenaarsleerling leverden miljarden op.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: