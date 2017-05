Flitspaal verkeerd gerepareerd: 1300 boetes voor rijden door groen

Een flitspaal in Alkmaar heeft een week lang mensen geflitst die door groen of oranje reden, terwijl een rood verkeerslicht straffeloos kon worden genegeerd. Volgens regionale omroep NH waren de draden in de paal verkeerd om aangesloten.



Bijna 1300 mensen werden in de laatste week van februari bekeurd met een boete van 239 euro, schrijft de omroep, terwijl ze dus door groen of oranje reden.



Oorzaak was verkeerd uitgevoerde reparatie. De monteur had de draden verkeerd aangesloten en de boel daarna niet getest. Uiteindelijk werd de paal op 27 februari uitgezet.



De paal is nog niet gerepareerd. Hij flitst wel bij snelheidsovertredingen, maar nog steeds niet voor wie door rood rijdt.



Het Openbaar Ministerie heeft excuses aangeboden voor de fout en belooft dat iedereen die al betaald heeft, het geld automatisch terugkrijgt.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: