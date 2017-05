Belgen verontwaardigd over taalcursus: papa gooit een bom

In BelgiŽ is ophef ontstaan over teksten in een handboek Frans voor migranten. In het boek, dat al drie jaar wordt gebruikt door een instelling in de Brusselse gemeente Anderlecht, staan zinnen als "Papa gooit een bom en gaat naar de gevangenis" en "Hij toont me de bom".Een vrouw die een Iraakse vluchteling helpt bij de integratie, ontdekte de teksten vorige week en zette een pagina uit het boek online. Ze noemt de voorbeeldzinnen onaanvaardbaar. "Zijn ze zich ervan bewust dat het hier gaat om didactisch materiaal dat zogenaamd de integratie van deze mensen moet bevorderen?"Op sociale media is verontwaardigd gereageerd. Veel Belgen schamen zich dat juist deze zinnen worden gebruikt om vluchtelingen en andere migranten Frans te leren. Een enkeling denkt dat het boek nep is, maar de directeur van de onderwijsinstelling waar het wordt gebruikt, heeft de echtheid ervan bevestigd.De directeur van het Centre Erasme in Anderlecht noemt de teksten "fout". Ter verdediging voert hij aan dat het onmogelijk is om met het kleine aantal docenten al het lesmateriaal op voorhand te controleren. De verantwoordelijke minister, Isabelle Simonis, vindt de zinnen eveneens ongepast en heeft gevraagd om een onderzoek.