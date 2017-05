Rechter bepaalt of 12-jarige jongen tegen zijn zin een chemokuur moet

De rechtbank in Almaar doet vandaag uitspraak in een unieke zaak. Moet een 12-jarige jongen een chemokuur krijgen of niet? Hijzelf en zijn moeder willen het niet, zijn vader stapte naar de rechter.



Het jongetje uit Noord-Holland werd eind vorig jaar zes weken lang dagelijks bestraald vanwege een hersentumor en had in maart met een vervolgbehandeling in de vorm van een chemokuur moeten beginnen. Dat wil hij niet en dat is door een psychiater bevestigd. Die heeft hem na onderzoek wilsbekwaam verklaard.



De vader is er helemaal niet zeker van dat zijn kind niet verder wil leven en spande een kortgeding aan. Hij is gescheiden van de moeder, die weinig heil zag in een medisch traject en een voorkeur had voor alternatieve behandeling. De jongen werd mede om die reden onder toezicht geplaatst.



Uit de dagvaarding blijkt dat medici hebben verklaard dat zijn kansen op genezing zonder verdere behandeling fiftyfifty zijn. Bij een vervolgbehandeling is zijn overlevingskans 75 tot 80 procent.

Reacties

12-05-2017 20:18:54 Luna

S Wat moeilijk voor het gezin. Echt verschrikkelijk.

12-05-2017 21:00:13 merlinswit

Inmiddels heeft de rechter besloten dat de jongen zelf over zijn behandeling mag beslissen.



Ik denk dat dit ook het beste is. Hij weet wat er te winnen en verliezen is, en tegen welke prijs. Hij is degene die ziek wordt van de chemo en dergelijke.

Ik wens het hele gezin veel sterkte.

12-05-2017 21:13:04 SamuiAxe

Nou ben ik geen 12 jarig jochie, maar heb verscheidene mensen die mij zeer nauw aan het hart lagen zien lijden en sterven aan diverse vormen van kanker.. Ondanks allerlei therapieën zoals bestraling, medicijnen en chemo. Uiteindelijk waren deze methoden in alle gevallen die ik ken onvoldoende om het leven van de betreffende persoon te redden.



Al vele jaren geleden heb ik besloten dat als ik (long)kanker, of een andere bijzonder agressieve vorm van kanker, mocht krijgen ik geen curatieve behandeling wil ondergaan, hoogstens een palliatieve behandeling om de symptomen zoveel mogelijk te onderdrukken. Als ik voel dat mijn einde gaat naderen stap ik er zelf uit, ik heb geen zin om mijn leven te verlengen met enkele weken tot maanden en me de hele tijd doodziek te voelen.



Maar zogezegd, ik ben geen 12 jarig joch, maar kan me wel voorstellen dat je op zeker moment uitgevochten bent, een mens kan maar zoveel verdragen...



12-05-2017 21:19:02 allone

Een 12-jarige met hersentumor is vreselijk.. Daarbij nog zo'n verscheurde familie, en het wordt een drama

