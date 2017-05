Waarom hangen Groningse bomen aan het infuus?

Wie donderdag over de singels in Groningen reed heeft het vast gezien. En anders wel geroken. Zieke kastanjes liggen aan het infuus. Ze krijgen sterk knoflooksap toegediend. Gaat dit ze redden?Ernst Schouten en Herman Muller dienden de het goedje toe. Het is gemaakt van allicine, een stofje dat ook in knoflook zit. Het zou de kastanjebloedingsziekte stoppen.Zo’n tachtig procent van alle kastanjes in het land lijdt aan de ziekte, die in 2011 ook werd ontdekt aan de Groninger singels. Tot nu toe is er geen geneesmiddel tegen gevonden. Muller en Schouten zijn er met hun bedrijf Allicin Treecare uit Bedum van overtuigd dat hun oplossing werkt. ,,Dit is een soort antibiotica.’’De gemeente Groningen schakelde het bedrijf in, eerst voor een proef onder 26 bomen. Over twee jaar wordt duidelijk of het knoflookgoedje heilzaam is. In de gemeente De Marne klaarde Alicin Treecare hetzelfde klusje. ,,Met succes’’, zegt Muller. ,,We hebben hele lanen zien opbloeien met deze methode.’’Genezing zou te zien moeten zijn aan onder meer de bladeren. Het bladerdek van zieke bomen is minder dicht en de bladeren vergelen al halverwege de zomer. De zieke boom tracht de ziektebacterie uit alle macht weg te drukken, waarmee hij z’n eigen vaatstelsel dichtdrukt. Zo verdwijnt beetje bij beetje het leven uit de boom. ,,Allicine doodt de bacteriën waardoor nieuwe vaten de kans krijgen’’, zegt Schouten.Eerder werkte het bedrijf met puur knoflooksap. Het bleek niet effectief genoeg. ,,Ook niet gek’’, zegt Schouten terwijl hij naar een dikke boom wijst. ,,Die neemt zeker honderd liter water per dag op. Het sap werd daardoor enorm verdund.’’ De vloeistof die nu de bomen in gaat, is volgens Schouten vijfhonderd keer zo sterk.En dat is te ruiken. Muller is het gewend. ,,Na een werkdag als deze moet ik mijn kleren goed uithangen buiten. En flink onder de douche.’’