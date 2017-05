Ondanks verbod haalt stel baby uit Cambodja, met hulp van ambassade

Ondanks een verbod op het draagmoederschap heeft een Nederlands stel toch hun baby uit Cambodja kunnen halen. Zij kregen hulp van de Nederlandse ambassade in Singapore.



Dit staat in een reconstructie in de Volkskrant. Een verslaggever volgde Sander Verschuuren en Karim Maasri gedurende hun draagmoederschap-traject en was erbij toen baby Mylan werd geboren.



Alles begint in 2016 als een embryo, met behulp van een Zuid-Afrikaanse eiceldonor, met succes wordt teruggeplaatst bij een Cambodjaanse fabrieksarbeider. Voor de procedure heeft het stel het internationale bemiddelingsbureau New Life ingeschakeld.



Ze betalen 41.000 euro voor het 'draagmoederpakket', waarvoor 10.000 euro voor de moeder is.



Maar in november verbiedt de Cambodjaanse regering opeens het commercieel draagmoederschap. Een overgangsregeling komt er niet en New Life trekt zich terug uit het land. Met behulp van de Volkskrant is Sander vervolgens zelf op zoek gegaan naar de draagmoeder.



In januari wordt zij gevonden. Ze wil dan wel de papieren ondertekenen waarin zij Sander aanwijst als vader. Bij de gemeente Amsterdam erkent hij vervolgens de ongeboren vrucht. "Hierdoor werd hij ook juridisch de vader en had het kind dus recht op een Nederlands paspoort", aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.



Het paspoort bemachtigen blijkt lastig. Omdat Cambodja geen Nederlandse ambassade heeft, moeten de juridische ouders naar Singapore of Bangkok voor de aanvraag. Maar de draagmoeder kan zo kort na een keizersnede niet reizen en uiteindelijk komt een ambassademedewerker naar het ziekenhuis in Cambodja.



Het document moet opgehaald worden in Singapore, waar de draagmoeder naartoe reist met Sander, die zich voordoet als haar man. Vanuit Singapore reizen Sander en baby Mylan terug naar Amsterdam.



Volgens de reconstructie valt het afscheid de moeder zwaar. Het is haar eerste kindje, al heeft ze tegen New Life gezegd dat ze al een dochter heeft.

Dit riekt zo naar handel in baby's

Als ik het goed begrijp heeft de Nederlandse ambassade hiermee meegewerkt aan het overtreden van de wetten van een bevriend land.



Deze twee mannen willen per sé een kind hebben. Zijnde twee mannen is dat op natuurlijke wijze niet mogelijk.

Daarom kopen zij er één op de vrije markt en komen uiteindelijk in Cambodja terecht met het kind van een Zuid Afrikaanse (de eiceldonor). Ondertussen wordt de Cambodjaanse wet veranderd en zijn daardoor ook nog eens illegaal bezig.



Ik vind het gesol met kinderen op deze wijze te stuitend voor woorden.

Als je een kinderwens hebt, ga dan op voor adoptie. Ook dat is niet eenvoudig en langdurig. Maar persoonlijk vind ik dat acceptabeler dan deze manier van doen.



En die ambassade in Singapore die het faciliteert? Mijn persoonlijke ervaringen met Nederlandse ambassades is al niet zo best. Hierdoor wordt mijn mening over dit instituut niet beter.

@Emmo : Het is inderdaad verwerpelijk zoals dit alles gedaan is. Ik heb ook medelijden met de moeder, hiermee is flink gesold.

