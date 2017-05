Ontslag voor bellende en sms-ende ambulancechauffeur

Een ambulancechauffeur die zat te bellen en sms'en tijdens een rit met een ernstig zieke patiŽnt, is terecht ontslagen, oordeelde de rechter. De man, die vlak voor zijn preprensioen zat en nu een groot deel van zijn inkomen verliest, gaat in hoger beroep.



De ambulancechauffeur vervoerde in september 2015 een zieke patiŽnt naar het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Tijdens de rit belde hij - niet handsfree - met zijn vriendin, en stuurde uitgebreid berichtjes met zijn telefoon.



De echtgenote van de patiŽnt, die ook meereed, diende een klacht in bij de werkgever van de chauffeur, de GGD Zuid-Limburg. Volgens haar toonde de chauffeur door zijn gedrag geen respect voor hen, raakte hij bijna de vangrail en bracht hij hen in gevaar.



De GGD Zuid-Limburg ging vervolgens over tot strafontslag van de toen 57-jarige man. Omdat de chauffeur vlak vůůr zijn functioneel leeftijdsontslag zat, kon hij fluiten naar een belangrijk deel van zijn prepensioeninkomen.



De chauffeur liet het er niet bij zitten, en stapte naar de Commissie voor bezwaarschriften. Die oordeelde dat het ontslag te streng was, maar die uitspraak legde de GGD naast zich neer. Daarop stapte de chauffeur naar de rechter. Uit een onlangs openbaar geworden vonnis blijkt dat de rechter de werkgever gelijk geeft.



De rechtbank Limburg in Roermond erkent dat de gevolgen voor de chauffeur groot zijn, maar vindt het ontslag niet disproportioneel. Volgens de rechter is alleen al het niet-handsfree bellen en sms'en ontslagwaardig.



Daarnaast berokkende de chauffeur reputatieschade aan de GGD, aldus de rechter. "De ambulancedienst is op deze manier in een zeer slecht daglicht gesteld, en het vertrouwen dat patiŽnten in de GGD stellen is ernstig geschonden."



De advocaat van de chauffeur, Jos Roose, zegt door de uitspraak 'onaangenaam verrast' te zijn. "Zeker omdat de Commissie voor Bezwaarschriften en twee voorzieningenrechters eerder oordeelden dat het strafontslag een onevenredig zware maatregel is. We gaan daarom zeker in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep."



GGD Zuid Limburg wil niet op het ontslag ingaan. "Wij doen nooit uitspraken over privťpersonen. Dit is iets tussen ons en de chauffeur."

Reacties

12-05-2017 17:52:57 stora

Oudgediende



Eigenlijk wel terecht.

je wordt betaald om je werk te doen en als je dan zo verslaafd bent dat je de godganse dag met je telefoon in je hand moet zitten, dan is er iets mis met je.

En die berichten zullen echt niet zo belangrijk zijn dat dat niet kan wachten tot je thuis bent.



Laatste edit 12-05-2017 18:00

12-05-2017 17:58:13 Sjaak

Moderator



Ik houd mijn telefoon in mijn zak onder het rijden en ik heb het zo ingesteld dat de telefoon het merkt als ik rijd en dan ook de meldingen stil houdt.

12-05-2017 18:11:44 allone

Stamgast



Tja, wat is disproportioneel? Aan de ene kant is het een grote straf voor een 'klein' misdrijf. Maar hij heeft wel een risico genomen, en als het wel mis gegaan was, had het resultaat dramatisch kunnen zijn.

