Prachtig: man springt in 1.000(!) muizenvallen

Je ooit al afgevraagd hoe 1.000 muizenvallen eruit zien wanneer ze gelijktijdig toeklappen?Toegegeven, wij ook niet echt hoor. Maar na het bekijken van onderstaande video zijn we wl blij dat we het weten!De mannen van YouTube-kanaal 'The Slow Mo Guys' installeerden 1.000 muizenvallen op een trampoline. Nadien sprong n van hen via een ladder op de opstelling. En dat leverde onderstaand resultaat op!