Gemeente adviseert alzheimerpatiente: Bang? Neem een pilletje en sluit rolluiken

Neem maar een pilletje en doe de rolluiken dicht. Dat adviseert Hoogezand-Sappemeer een jonge alzheimerpatiënte. De belangenorganisatie heeft er geen goed woord voor over.



Robertha van Vliet (49) is de vrouw van Nick van Vliet en jong dementerend. Zij heeft last van het geluid van autoverkeer in hun straat Weerestein in de wijk Vosholen en wordt er angstig van. De gemeente Hoogezand-Sappemeer weigert isolerende maatregelen te bekostigen. ,,Uw angst is niet alleen op te lossen met geluidwerende maatregelen.’’ Om geluidshinder te voorkomen, adviseert de gemeente versuffende medicatie te nemen en de rolluiken te sluiten.



De afdeling Groningen van Alzheimer Nederland laat geen spaan heel van het advies dat de gemeente geeft aan de jonge alzheimerpatiënte.



Overigens baseert de gemeente het innemen van medicatie op advies van een arts. ,,Wij schrijven niet zomaar iets’’, zegt Joost Koedam, woordvoerder van Hoogezand-Sappemeer. Alzheimer Nederland schrijft: ,,Medicatie neemt de geluidshinder, de oorzaak van het probleem, niet weg.’’



Hoogezand-Sappemeer werkt wel mee aan het realiseren van een slaapkamer en badkamer in de huidige garage, waardoor Robertha van Vliet langer thuis kan blijven wonen.



Weerestein was een doodlopende straat. Totdat de weg tussen de Noorderstraat en Vosholen, onder de Klinkertunnel door, werd doorgetrokken. Daardoor is de weg voor het huis van Van Vliet een doorgaande weg geworden. Koedam: ,,Vosholen is een wijk in ontwikkeling. Veel verkeerssituaties zijn tijdelijk.’’



De gemeente schrijft dat de ondervonden geluidshinder voort kan komen uit het ziektebeeld en adviseert de vrouw medicatie die angsten vermindert, in combinatie met het sluiten van ventilatieroosters en het geheel of gedeeltelijk sluiten van rolluiken voor de ramen. ,,Een bizarre en onsmakelijke suggestie’’, vindt Van Vliet. ,,Het kan toch niet zo zijn dat u de familie aanraadt in een minder geventileerde woning te blijven wonen’’, schrijft Alzheimer Nederland. ,,Of verplicht de rolluiken te sluiten waardoor er geen uitzicht meer naar buiten is. Voor mensen met dementie, vooral in een fase waarin ze nog veel zelf kunnen, is het juist zaak dat er geen opgesloten gevoel ontstaat.’’



De gemeente heeft nog een goede raad. ,,Ook kunt u zorgen dat er continu achtergrondgeluid, zoals radio of televisie, aanwezig is.’’ Alzheimer Nederland: ,,U kunt mensen toch niet dwingen constant met achtergrondmuziek te gaan leven omdat de oorzaak van het probleem, het verminderen van doorgaand verkeer door Weerestein, niet wordt aangepakt?’’



Bij wijze van dagbesteding is Robertha van Vliet 40 uur per week bij haar dochter Aïcha in restaurant Rantang Food aanwezig. ,,Daar zal ook veel geluid zijn’’, oordeelt de gemeente, ,,omdat het een restaurant/afhaalrestaurant is waar veel klanten komen.’’



Nick van Vliet lacht schamper. ,,Als elk restaurant heeft ook dat van ons plekken waar je rustig kunt eten. Voor elke oplossing heeft de gemeente een bezwaar.’’



Van Vliet heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit van de gemeente niet mee te werken aan de gevraagde isolatie. Later deze maand dient de zaak voor de commissie bezwaar- en beroepsschriften.

Reacties

12-05-2017 14:44:54 venzje









Het doet mij denken aan het verhaal van een oude archivaris die -eind 19e eeuw- last van reumatiek kreeg.

Een medicus werd geraadpleegd en die weet de klachten aan het lopen op de koude stenen vloer van de archiefkelder. De gemeente kreeg daarom het advies om daar een houten vloer overheen te leggen.

Na overleg besloot de gemeenteraad dat dat een beetje te begrotelijk was en daarom kreeg de man van dienstwege een paar houten klompen.

12-05-2017 14:53:26 allone









@venzje :

.. en, hielpen de klompen? .. en, hielpen de klompen?

12-05-2017 16:14:10 jaly









,,U kunt mensen toch niet dwingen constant met achtergrondmuziek te gaan leven omdat de oorzaak van het probleem, het verminderen van doorgaand verkeer door Weerestein, niet wordt aangepakt?’’



De oorzaak van het probleem is niet het geluid, maar de Alzheimer en hoe akelig ook voor mevrouw, daar hoeft de gemeente geen oplossing voor te vinden.

12-05-2017 16:44:34 allone











Ok, da's misschien makkelijker gezegd dan gedaan, maar het op de gemeente afschuiven lijkt me ook te makkelijk. @jaly : dat lijkt mij ook. Het lijkt mij ook dat de gemeente geen advies hoeft te geven. En dat niemand dit echtpaar gedwongen heeft om daar te gaan wonen. En dat niemand ze tegenhoudt als ze willen verhuizen.Ok, da's misschien makkelijker gezegd dan gedaan, maar het op de gemeente afschuiven lijkt me ook te makkelijk.

12-05-2017 16:58:52 Emmo











Een beslissing van de gemeente is dus (indirect en ongewild) de oorzaak van dit probleem. Quote:

Weerestein was een doodlopende straat. Totdat de weg tussen de Noorderstraat en Vosholen, onder de Klinkertunnel door, werd doorgetrokken. Daardoor is de weg voor het huis van Van Vliet een doorgaande weg geworden. @allone : Die mensen zijn daar gaan wonen voordat de straat een doorgaande weg werd. Aanvankelijk was het doodlopend.Een beslissing van de gemeente is dus (indirect en ongewild) de oorzaak van dit probleem.

12-05-2017 17:14:30 allone











Maar nog steeds blijft de alzheimer de echte oorzaak..

@Emmo : da's idd pech. Konden ze dat niet weten, dat het "een wijk in ontwikkeling was. Veel verkeerssituaties zijn tijdelijk." ?!Maar nog steeds blijft de alzheimer de echte oorzaak..

