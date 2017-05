Naam gezocht voor blonde blauwogige orang-oetan

Ze is blond, heeft blauwe ogen en is nu nog naamloos. Vorige maand werd een uitgedroogde en ondervoede albino orang-oetan gevonden in Centraal-Borneo. Natuurbeschermers roepen mensen op om suggesties voor een naam in te sturen.De Borneo Orangutan Survival Foundation hoopt dat de mensaap een symbool wordt voor bedreigde dieren wereldwijd. De orang-oetan werd gered uit een kooi in het Indonesische deel van Borneo. Dorpelingen hadden haar kort daarvoor gevangen.Dierenarts Arga Sawung Kusuma verzorgt orang-oetan. "Ze zag er mager uit toen we haar vonden", vertelt hij tegen persbureau AP. "Ze was gestresst en zat in elkaar gedoken. Haar huid en vacht zagen er niet goed uit en ze leed aan uitdroging."Ook was het dier te licht voor haar leeftijd. "Ze zag er mager uit toen we haar vonden. Ze woog 8,3 kilo. Voor een vrouwelijke orang-oetan van vijf jaar is dat echt heel weinig."De naam orang-oetan komt van het Maleise orang hutan dat bosmens betekent. De dieren zijn genetisch voor 96,4 procent gelijk aan de mens.Suggesties voor een naam kunnen tot 14 mei worden ingestuurd naar name@orangutan.org.id of via de hastag #albinoorangutan op sociale media. De organisatie hoop dat mensen "betekenisvolle" namen insturen.Als de blonde orang-oetan is aangesterkt, wordt ze weer in het wild uitgezet.