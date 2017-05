Minister Zuid-Afrika spreekt twitteraar streng toe

Een vrouw uit Zuid-Afrika zal gek hebben opgekeken toen ze een opmerkelijke reactie kreeg op een vraag die ze had gesteld op Twitter. Ze vroeg hoe ze een rijbewijs kon kopen. De minister van Politie gaf haar antwoord.



Minister Mbalula twitterde dat het illegaal is om een rijbewijs te kopen. "Ik laat jou, de verkeersafdeling en de rijschool oppakken", schreef hij.



Mbalula is een fervent twitteraar. Hij heeft ruim 750.000 volgers en gebruikt het medium in zijn strijd tegen criminaliteit in Zuid-Afrika.



In vergelijking met andere Afrikaanse landen zijn verkeersregels in Zuid-Afrika redelijk streng. Toch komen er de laatste tijd steeds vaker berichten van rij-instructeurs die om smeergeld vragen of mensen die zonder geldig rijbewijs de weg op gaan.

