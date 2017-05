Gokverslaafde Belg verliest 65.000 euro en eist dat terug van overheid

In BelgiŽ heeft een 30-jarige man de overheid aangeklaagd, omdat hij 65.000 euro heeft vergokt. Hij stond op een zwarte lijst die ervoor moet zorgen dat gokverslaafden geen toegang hebben tot casino's en gokwebsites.



De man stond sinds 2011 op die lijst, maar hij kon zich in 2015 zonder problemen registreren op gokwebsites. In vier maanden verloor hij ongeveer 65.000 euro. Volgens de man had dit niet mogen gebeuren aangezien hij op de lijst stond.



De Kansspelcommissie erkent dat het soms misgaat door bijvoorbeeld fouten in de de persoonlijke gegevens. Om dat te voorkomen legt de overheid de gegevens naast het bevolkingsregister. Maar omdat het veel kost, gebeurt het niet vaak. De rechtszaak wordt na de zomer verwacht.

Reacties

12-05-2017 11:17:11 Heusdenaar

is het niet zijn eigen verantwoordelijkheid dat hij al dat geld vergokt heeft? stel voor dat hij een Miljoen had gewonnen had hij dan al zijn winst ook afgedragen omdat hij op dat lijst staat en omdat hij eigenlijk nooit zou mogen gokken?

12-05-2017 11:25:49 allone

Het wordt tijd dat deze man zelf de verantwoordelijkheid neemt voor zijn leven en zijn daden. Denkt hij dat hij nog steeds een 3-jarig jongetje is, en dat pappie verantwoordelijk voor hem is?

