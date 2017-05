Fiji lanceert rugby-biljet van 7 dollar

De eilandenstaat Fiji heeft deze week een bankbiljet van 7 Fiji-dollar uitgegeven. Het ongewone getal verwijst naar Rugby Sevens, de tak van sport waarin het eiland tijdens de Olympische Spelen van Rio de Janeiro vorig jaar zijn eerste gouden medaille ooit won.



Rugby is de nationale sport van Fiji. De zogenoemde Sevensvariant wordt gespeeld met zeven man. Tijdens de spelen in Rio vorig jaar werd deze variant gespeeld. De ruim 900.000 inwoners van de staat in OceaniŽ raakten bijkans buiten zinnen door de verovering van het goud. Op het biljet staat aan de ene kant de rugbyselectie afgedrukt. Op de keerzijde is de hoofdrol voor Osea Kolinisau weggelegd, de aanvoerder van het nationale team.



Bankbiljetten worden normaliter in een reeks als 1, 2, 5, 10, 20 en zo verder uitgegeven. Een van de spaarzame uitzonderingen was het toenmalige Birma, waar in de jaren tachtig biljetten van 15, 35, 45, 75 en 90 kyat in roulatie werden gebracht. Na enkele jaren werden ze weer vervangen door 'logischer' biljetten, aldus Die Welt.

In dat toenmalige Birma, konden de mensen denk wel heel goed hoofdrekenen, anders kostte je dat veel geld.

Met biljetten van fl. 2,50, fl. 25,--, fl 250,--?

Was dat geen uitzondering dan?



De papieren knaak is al veel eerder afgeschaft maar ken ik nog uit mijn jeugd Laatste edit 12-05-2017 10:18 En Nederland dan?Met biljetten van fl. 2,50, fl. 25,--, fl 250,--?Was dat geen uitzondering dan?De papieren knaak is al veel eerder afgeschaft maar ken ik nog uit mijn jeugd

Dat groene



Laatste edit 12-05-2017 11:32 @Grouse : Nederland was inderdaad ook een uitzondering. En de geest van die rare coupures is nog niet verdwenen, want nog steeds worden dingen op Marktplaats aangeboden voor bedragen die duidelijk geïnspireerd zijn op dat systeem.Dat groene vodje staat mij ook nog bij. Een muntbiljet, leerde ik op school: het (toen nog) enige papiergeld dat niet werd uitgegeven door De Nederlandse Bank, maar door 's Rijks Munt.

Quote:

Op de keerzijde is de hoofdrol voor Osea Kolinisau weggelegd, de aanvoerder van het nationale team.



Dit vindt ik ook wel raar waarom de aanvoerder meestal komt dan een foto van de bondscoach of een team manager. Dit vindt ik ook wel raar waarom de aanvoerder meestal komt dan een foto van de bondscoach of een team manager.

Ondanks de bijdragen en kwaliteiten van die twee is het toch het team dat de prestatie levert. @Heusdenaar : Eerlijk gezegd vind ik een aanvoerder, of eerder het hele team, beter dan een een coach of een manager.Ondanks de bijdragen en kwaliteiten van die twee is het toch het team dat de prestatie levert.

