Trappen maar: wilde beer geeft deze fietsers extra motivatie

Van plan om deze week nog eens sportief te doen? Ga dan misschien eens fietsen in het bos waar deze mountainbikers vertoefden.Twee fietsers, waarvan zeker eentje een helmcamera droeg, beleefden een spannend momentje wanneer plots een wilde beer uit het niets hun pad bijna kruist.De beelden gaan intussen viraal. Meer dan 4 miljoen weergaven in amper twee dagen tijd. En je begrijpt ongetwijfeld wel waarom!

Die beer schrok volgens mij net zo hard, en de titel is ook weer lekker misleident want ze stoppen meteen ipv dat ze moeten vluchten.

11-05-2017 19:10:47

Zag twee bikers heel hard fietsen o dat was een wonder, boven wonder dat deze bikers heel hard fietsen konden hihihi hahaha stond er bij een keek er naar...