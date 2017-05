Huh!? Schoonmaakster verstoort tv-uitzending

Een onverwachte 'binnendringer' heeft vorige week de live-uitzending van een Belgisch ochtendprogramma verstoord. De filelezer was nog volop bezig met het verkeer rond Charleroi, toen achter hem ineens een schoonmaakster kwam binnenlopen.Ze werd hartelijk begroet door de presentatoren, die haar vertelden dat ze live in de uitzending was. De schoonmaakster reageerde daar niet op en dweilde rustig verder.De schoonmaakster kon de presentatoren waarschijnlijk niet horen omdat zij in een andere studio zaten.Lang duurde het niet; enkele ogenblikken later was de schoonmaakster weer verdwenen. De presentatoren zijn blij dat 'Mina' in ieder geval weer voor een schone studio heeft gezorgd.De medewerkers van het programma VivaCité konden ook wel om het voorval lachen. Na afloop plaatsten ze het filmpje op de Facebookpagina, met als bijschrijft: schoonmaken, vegen, polijsten, de studio blinkt altijd!