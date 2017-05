Hij had zijn zoon gezegd dat hij in de klas zou komen zitten als hij nog een klacht kreeg van zijn leraar. En toen rinkelde de telefoon

Een tiener die het niet kon laten om te praten tijdens de les fysica, heeft zich dat ferm beklaagd. Zijn vader had ermee gedreigd dat hij naast hem zou komen zitten in de klas als er nog één opmerking kwam van de leraar, maar Brad Howard (17) uit Texas dacht dat het bluf was. Hij was mis.“Ik kan het niet laten om te kletsen tijdens de les en mijn leraar bleef er maar e-mails over sturen naar mijn vader”, vertelt de jongen. Iets wat zijn vader bevestigt: “Brad houdt ervan om zich te amuseren, maar daardoor komt hij soms in de problemen. En daarom zei ik hem dat ik naast hem zou komen zitten in de les als er nog één klacht kwam.”Jammer genoeg voor Brad kwám dat telefoontje. “Vrijdag is mijn vrije dag”, vertelt zijn vader. “Maar mijn vrouw maakte me wakker met de mededeling dat ik naar school moest. Ik had eerst niet helemaal door wat er aan de hand was, maar de leraar bleek nog maar eens gebeld te hebben.”“Ik had niet door dat mijn vader in de klas was totdat ik al mijn vrienden goedemorgen gezegd had”, aldus Brad. “Ik was in shock. Daar stond hij opeens, bij mijn bank.”Voor zijn vader was het ook even wennen. “Ik was een beetje nerveus om daar zo tussen al die tieners te zitten”, vertelt hij. “Mentaal was ik er niet echt op voorbereid. Maar de vrienden van mijn zoon vonden het wel grappig. Ik denk dat ze zich wel geamuseerd hebben. Zeker omdat Brad in een erg oncomfortabele situatie zat. De leraar was me trouwens erg dankbaar.”De man nam een selfie en die werd door zijn dochter op Twitter gezet. Er volgden meteen heel wat lovende reacties. “Geweldig, dit is pas een goede opvoeding”, klonk het onder meer.Brads vader vond het leuk, maar is niet van plan om nog eens op zijn zoon te babysitten. “Ik hoop dat het maar één keer nodig was. Ik weet niet of ik het nog eens opnieuw zou doen”, zegt hij nog.