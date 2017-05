Psychologen raden aan om te masturberen op het werk (en dat is geen grap)

Mei is masturbatiemaand en in plaats van dat te vieren in de beslotenheid van je eigen huis, zou je dat deze keer misschien eens op het werk kunnen doen. Vooraanstaande psychologen zeggen immers dat het een bijzonder goede manier zou zijn om met spanning en stress om te gaan. En dat zou je werk erg ten goede komen.



“Een masturbatiepauze is bijzonder effectief”, aldus psychologieprofessor Mark Sergeant van de Nottingham Trent University. “Je kan er stress en spanning van het werk heel goed mee bestrijden.”



Psycholoog en levenscoach dokter Cliff Arnall springt hem bij. “Een masturbatiepauze om even je gedachten te verzetten of de verveling tegen te gaan, zou je focus verscherpen”, zegt hij. “Er zou minder agressie zijn op de werkvloer, een hogere productiviteit en meer gelach.”



Arnall wijst wel ook op de gevaren van het idee. Want als het niet zou lukken om snel een climax te bereiken, kan dat agressie juist doen toenemen. En ervoor zorgen dat de pauzes erg lang worden. “Fantaseer ook niet over collega’s, want dat kan dan weer tot ongewenste intimiteiten leiden”, zegt hij nog.



Onderzoek wees in het verleden al aan dat ongeveer een derde van de werknemers soms aan zelfbevrediging doet op het werk. Glamour sprak in 2012 van 31 procent (na een poll bij 1.000 mannen) en volgens Time Out New York ging het in 2015 om 39 procent van zijn lezers.



Als antwoord op de onderzoeken pootte het bedrijf voor seksspeeltjes Hot Octopuss een ‘masturbatiehokje’ neer in het centrum van New York, speciaal voor mannen. Ze noemden het GuyFi. Hoe vaak het precies wordt gebruikt, is niet bekend.

Reacties

10-05-2017 17:18:20 Emmo

Stamgast



Ik zal het eens voorstellen aan mijn baas.



Al kan me zijn reactie wel voor stellen....

10-05-2017 17:28:25 MisterB

Actief lid

Ik ga het eens proberen als ik voor de klas sta bij bio, met de seksuele voorlichting... Of zou dat dan weer niet de juiste insteek zijn?

10-05-2017 17:45:55 allone

Stamgast



@MisterB : ik zou zeggen, laat de hele klas meedoen, en je hebt de meest relaxte klas van NL.

10-05-2017 17:48:40 MisterB

Actief lid

@allone : En dan roept er eentje dat ik moet helpen.... oeps

10-05-2017 17:57:46 Mamsie

Oudgediende



Hahaha, ik zie het voor me.



Collega 1: excuseer me, maar vind je het goed dat ik me even terugtrek?

Collega 2: O, daar trek ik me geen ene ruk van aan hoor!



Komt de chef aanlopen: Waar is Karel?

Collega 2: moest even naar de wc, ik hoor hem net doortrekken, gniffel, gniffel

10-05-2017 18:01:32 stora

Oudgediende



@MisterB :

... Of zou dat dan weer niet de juiste insteek zijn? Quote... Of zou dat dan weer niet de juiste insteek zijn?

Misschien nog eens die boekjes doorlezen want masturbatie is juist zonder insteek ;ja @Mamsie , collega 2 zou zeggen, ga maar niet naar de wc, want er is slipgevaarMisschien nog eens die boekjes doorlezen want masturbatie is juist zonder insteek ;ja

10-05-2017 18:56:53 MisterB

Actief lid

Maar over het artikel: Waar zouden ze de aftrek gevonden hebben voor dit onderzoek? @stora : De man steekt hem in zijn hand hoorMaar over het artikel: Waar zouden ze de aftrek gevonden hebben voor dit onderzoek?

10-05-2017 19:04:52 Mamsie

Oudgediende



@MisterB : Ze zijn een aantal maanden op trektocht geweest, dan hoor en zie je immers veel!

10-05-2017 19:09:32 MisterB

Actief lid

@Mamsie : Ah, dan trek ik mijn opmerking terug, of toch niet... nah, ja wel, oh toch niet... enz enz

